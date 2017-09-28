Полторак нагадав, кого і як покарали за попередні вибухи на військових складах

На воєнному кабінеті РНБО міністр оборони нагадав, кого покарали за попередні вибухи на військових складах.

Відповідне відео опублікував прес-секретар президента України Святослав Цеголко.

"Під час подій, які стались в Сватово, я хотів би нагадати, що був звільнений заступник начальника генерального штабу генерал-лейтенант Хижий (Володимир – ред.), були притягнулі до відповідальності і оголошено службову невідповідність шести генералам і 46 офіцерам", - повідомив Степан Полторак.

"За підсумками роботи в Балаклії до дисциплінарної відповідальності були притягнуті близько 80 чоловік. Різні міри покарання, починаючи від звільнення і завершуючи зняттям з посади, розжалуванням і пониженням посад", - додав він.

Щодо подій, які відбулись в районі Маріуполя, в кінці тижня Полтрак доповість президенту України результати розслідування і підготує пропозиції щодо притягнення до відповідальності винних посадових осіб.

Як повідомлялося, за результатами засідання воєнного кабінету, скликаного у середу ввечері, президент Петро Порошенко закликав правоохоронців знайти і притягнути до відповідальності винних у пожежі та вибухах на складах боєприпасів у районі Калинівки.

Читайте також: На пороховій бочці. Коли й чому в Україні вибухали армійські склади.