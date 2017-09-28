Полторак: У Калинівці було лише 68 тон боєприпасів, решта - компоненти

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Четвер, 28 вересня 2017, 05:13

На складах боєприпасів у Калинівці знаходилось 83 тис. тон боєприпасів, з них лише 68 тон були готовими до застосування.

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак на воєнному кабінеті, скликаному президентом Петром Порошенком, повідомляє прес-служба президента..

"Цей арсенал потенційно міг прийняти 140 тис. тон. Там знаходилось 83 тис. тон (боєприпасів - ред.)", - повідомив Полторак.

За його словами, 68 тон -  це були боєприпаси, готові до застосування, решта - це компоненти до боєприпасів та металобрухт.

Як повідомлялось, раніше позаштатний радник президента України, помічник міністра оборони Юрій Бірюков заявив, що частина боєприпасів, що розірвалися внаслідок пожежі на військових складах у Калинівці, була списана й підлягала утилізації.

Як відомо, ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області.

Постраждали щонайменше дві особи.

Слідчі відпрацьовують чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу.

У Міноборони повідомили, що з 19:00 27 вересня на складах боєприпасів у Калинівці припинилися вибухи.

За результатами засідання воєнного кабінету, скликаного у середу ввечері, президент Петро Порошенко закликав правоохоронців знайти і притягнути до відповідальності винних у пожежі та вибухах на складах боєприпасів у районі Калинівки.

Читайте також: На пороховій бочці. Коли й чому в Україні вибухали армійські склади.

Теми: РНБО Вінницька область надзвичайна подія Полторак
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