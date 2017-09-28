АП відмовилася показати копію указу про припинення громадянства Саакашвілі
Адміністрація Президента відмовилася надати копію указу президента про припинення громадянства Міхеіла Саакашвілі, пославшись на її конфіденційність.
Про це повідомляє "Доступ до правди" з посиланням на відповідь АП на запит.
"Запитувана інформація про припинення громадянства України є конфіденційною і стосується прав та охоронюваних законом інтересів іншої особи, однак письмовий дозвіл на доступ до такої інформації відповідно до статті 7 Закону України "Про доступ до публічної інформації" не надано", - ідеться в офіційній відповіді.
Правозахисник Олександр Павліченко, який надіслав даний запит, зауважує, що при відмові не було використано "трискладовий тест", який є єдиною законною підставою для відмови у наданні інформації.
"Посилання на інформацію як на конфіденційну теж, на нашу думку, не є релевантним – можна було вилучити з документу те, що вважалось власне конфіденційною інформацією, і надати документ із заретушованою частиною. Але це після проведення "трискладового тесту", якого не було зроблено", - наголосив Павліченко.
Він також припускає, що це не було зроблено, бо "трискладовий тест" у даній ситуації програшний для розпорядника.
"Шкоди від оприлюднення такої інформації для особи Саакашвілі – нуль", - стверджує запитувач.
Як відомо, обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності 3 вимог:
1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку;
2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.
Запитувач планує оскаржувати відмову АП в суді.
Як відомо, 27 липня президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
10 вересня Саакашвілі прорвався до України з території Польщі.
У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через кордон (ст. 332), а також за опір працівнику правоохоронного органу (ч. 2 ст. 342).
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав екс-керівника Одеської області Міхеіла
20 вересня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі повинен заплатити штраф за незаконний перетин держкордону України. Саакашвілі назвав таку заяву тиском на суд.
Захист екс-президента Грузії планує оскаржити рішення про штраф.
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