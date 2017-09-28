Полторак не радить "вішати ярлики" на Генштаб за Калинівку

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Четвер, 28 вересня 2017, 15:50

Міністерство оборони проводить службове розслідування у зв'язку з пожежею на території складу боєприпасів біля Калинівки Вінницької області.

Про це "Українським новинам" повідомив у четвер міністр оборони Степан Полторак.

"Я думаю, що необхідно дочекатися завершення службового розслідування, і тоді воно повністю покаже, чия це відповідальність", – сказав міністр.

Полторак вважає, що поки передчасно звинувачувати кого-небудь, в тому числі Генеральний штаб, в пожежі на території складу боєприпасів Міноборони біля Калинівки Вінницької області.

"Вішати ярлики" і звинувачувати когось в тому, що сталося, поки ми не розберемося, передчасно", - вважає міністр.

Він упевнений, що тільки розслідування може встановити причини пожежі і наскільки добре в цій ситуації спрацювали Збройні сили.

Увечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області. Це призвело до детонації снарядів.

За фактами вибухів у Калинівці порушено справу з попередньою кваліфікацією "диверсія".

Слідчі відпрацьовують чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу Збройних сил України в Калинівці Вінницька області.

Cекретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов зазначив, що пожежі на складах в Балаклії і Калинівці завдали найбільшого удару по обороноздатності України з початку війни.

На думку Турчинова, відповідальність за пожежу на складах боєприпасів у Вінницькій області несе вся вертикаль оборонного керівництва країни, починаючи з начальника Генерального штабу.

Сам голова Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявляє, що його чи його підлеглих не вдасться звинуватити у бездіяльності в ситуації, яка виникла у Калинівці.

Теми: надзвичайна подія Вінницька область Міноборони
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