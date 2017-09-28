Поодинокі вибухи у Калинівці можуть лунати ще 3-4 дні — Міноборони

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Четвер, 28 вересня 2017, 21:29

Поодинокі вибухи на військовому арсеналі поблизу Калинівки можуть тривати ще впродовж 3-4 днів.

Про це повідомив під час брифінгу начальник Озброєння Збройних Сил України генерал-майор Микола Шевцов, цитує його прес-служба Міноборони.

"Станом на вечір 28 вересня вибухи практично припинилися, але поодинокі детонації боєприпасів виникають на технічній території. Їх спричинює перепад температур, оскільки на територію де була пожежа, авіацією скидається вода", - сказав він.

Шевцов запевнив, що ці вибухи для місцевого населення, навколишніх сіл загрози не несуть.

За його словами, зараз на території працюють гусеничні пожежні машини, машини розгородження, залучено 7 пожежних танків. Вони чергують безпосередньо в зоні ліквідації.

Машини розгородження роблять проходи в завалах, щоб танки могли дістатися кожної ділянки і залити водою аби не допустити загорянь.

"Уже прибули групи розмінування від Збройних Сил України. Всього планується залучити близько 50 груп чисельністю 300 осіб. Також прибули групи розмінування від ДСНС, які спільно будуть розміновувати територію", - сказав Микола Шевцов.

Він зазначив, що більшість майна та боєприпасів, які зберігались на арсеналі, врятовані.

"Боєприпаси в закритих, підземних, арочних та залізобетонних сховищах залишились неушкодженими. Також хочу наголосити, що на складах Збройних Сил України хімічні боєприпаси відсутні", - додав генерал-майор.

Шевцов також повідомив, що до кінця року всі арсенали будуть обладнані системами раннього виявлення, засобами боротьби з безпілотними літальними апаратами.

Як відомо, ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області.

Постраждали щонайменше дві особи. Із зони ризику евакуйовано понад 30 тисяч людей.

Слідчі відпрацьовують чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу.

Ввечері 27 вересня в Мінобороні повідомили, що на складах боєприпасів у Калинівці припинилися вибухи.

Українська правда

Теми: Міноборони Вінницька область надзвичайна подія
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