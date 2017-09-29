Побиття майданівців: Трьом екс-чиновникам МВС оголосили підозри

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П'ятниця, 29 вересня 2017, 13:03

Трьом колишнім високопоставленим чиновникам МВС України повідомлено про підозру в системному перешкоджанні проведенню мітингів і координації правоохоронців у ході силових акцій проти мітингувальників в лютому 2014 року.

Про це повідомив керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Україна Сергій Горбатюк, передає "Інтерфакс-Україна".

"Слідчі Департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури повідомили про підозру трьох колишніх високопоставлених чиновників МВС України, двоє з яких і зараз займають керівні посади в Національній поліції", - сказав він.

За його словами, підозру пред'явлено за фактом "системної реалізації організованого колишнім президентом України і високопоставленими особами країни перешкоджання проведенню мітингів, зборів і демонстрацій громадян".

Горбатюк розповів, що перешкоджання "виражалося в розробці проектів постанов Кабінету Міністрів України, якими було надано дозвіл на незаконне використання спецзасобів (гранат) виробництва РФ і подальшої їх протиправної видачі співробітникам правоохоронних органів для використання в відношенні учасників акції протесту в Києві в лютому 2014 року".

Керівник департаменту підкреслив, що ці люди також підозрюються в тому, що координували дії правоохоронців під час силових акцій проти мітингувальників 18-19 лютого в 2014 року в Києві з застосуванням насильства і зброї.

"Одному з підозрюваних також повідомлений про підозру за фактом незаконного надання неправомірної вигоди (додаткове нелегальне фінансування) співробітникам правоохоронних органів з метою схилення їх до скоєння злочинів стосовно учасників протесту в Києві в 2013-2014 роках", - додав Горбатюк.

Він повідомив, що в даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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