Гелетей використовує працівників УДО як слуг своєї родини

Керівник Управління державної охорони Валерій Гелетей систематично використовує державних охоронців для виконання приватних доручень своєї родини.

Це зафіксували журналісти програми "Схеми", спільного проекту Радіо Свобода та UA:Перший.

Працівники УДО виконували функції обслуги святкування 50-річного ювілею Гелетея – звіряли списки гостей, зустрічали тих, хто прибув, були паркувальниками та почесною охороною.

Співробітники УДО біля Будинку офіційних прийомів під час святкування ювілею Гелетея Фото схем

Святкування відбулось 28 серпня у Будинку офіційних прийомів Державного управління справами у центрі Києва, на вулиці Грушевського, 22.

Відзначається, що держслужбовці несли службу на приватному заході свого начальника до останнього відвідувача.

Обслуговували святкування і співробітники Нацполіції, які для забезпечення безперешкодного в’їзду та виїзду гостей зі свята вимикали світлофори та поставили регулювальника.

Ювілей Гелетея гуляли міністр молоді і спорту Ігор Жданов, віце-прем’єр-міністр В'ячеслав Кириленко, голова ЦВК Михайло Охендовський, керівник ДП "Укроборонпром" Роман Романов, низка голів вищих судів – Богдан Львов, Ярослав Романюк, Борис Гулько, екс-прем’єр Арсеній Яценюк, нинішній очільник уряду Володимир Гройсман, спікер парламенту Андрій Парубій та генпрокурор Юрій Луценко, весілля сина якого також обслуговували працівники УДО.

Гелетей у використанні працівників УДО як обслуги на своєму приватному бенкеті зловживань не бачить.

"Я маю право на те, щоб відсвяткувати в тому форматі, кого я охороняю, кому я забезпечує безпеку, з ким я спілкуюся, від життя яких залежить і моя доля. Де б це не було: магазин, перукарня, будь-які інші місця, якщо з'являється охороняємо особа, там вже починаються охоронні заходи. Там де присутні перші особи, завжди є людина, яка віддає честь, це порядок для військовослужбовців. Тому тут немає жодних порушень", - сказав Гелетей.

Сам Гелетей як керівник УДО не є охоронюваною законом особою.

Попри це він використовує працівників УДО для власної фізичної охорони і як приватних водіїв для своєї родини.

Зокрема, один з держохоронців – Олександр Зубко – підвозив на святкування дружину, молодшого сина та невістку Гелетея.

Невістка Гелетея, яку привіз співробітник УДО Фото схем

З'ясувалося, що членів родини очільника УДО він возить систематично на постійній основі. Наприклад, відвозить та забирає сина Гелетея зі школи.

Працівник УДО Зубко систематично возить до школи і зі школи сина Гелетея Фото схем

Зубко – головний спеціаліст автотранспортного Управління держохорони, який отримує більше 10 тисяч гривень зарплатні із держбюджету, і законом такі обов’язки, як транспортування містом сина свого начальника, на нього не покладені.

За словами юриста громадської організації "Центр протидії корупції" Андрія Савіна, усе це може свідчити про перевищення Валерієм Гелетеєм службових повноважень.

"Використовувати офіцерів цієї служби як обслуговуючий персонал – це є неприпустимо", - підкреслив Савін.

Більше того, журналісти з'ясували, що автомобіля Audi Q7 2016 року випуску, на якому Зубко возить дружину, сина та невістку свого начальника, вартістю щонайменше у 70 тисяч доларів, у декларації Гелетея немає.

Авто вартістю від 70 тисяч доларів належить тестю Гелетея – 70-річному Олександру Поповичу.

Крім коштовного авто, майновий реєстр показав, що батько дружини Гелетея рік тому придбав квартиру на 170 кв. м у середмісті Києва на вулиці Назарівській.

Відповіді на запит щодо авто та приватного водія для сина Гелетея з числа працівників УДО журналісти до виходу програми в ефір не отримали.