Бойовики ІДІЛ атакували електростанцію в Іраку, 7 загиблих

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Неділя, 3 вересня 2017, 00:48

2 вересня ісламісти атакували електростанцію неподалік від іракського міста Самарра, в результаті загинули сім осіб, ще 13 отримали поранення.

Про це повідомляє DW.

Серед загиблих - троє співробітників станції і четверо поліцейських.

Відповідальність за напад взяла на себе терористичне угрупування "Ісламська держава". Нападники проникли в будівлю електростанції, закидавши вхід гранатами. За три години поліції вдалося вибити бойовиків з приміщення.

Повідомляється, що всі терористи були вбиті. Частину з них ліквідували поліцейські в перестрілці, інші ісламісти привели в дію свої пояси смертників.

Електростанція тимчасово припинила роботу і за кілька днів має бути знову запущена після ремонту.

Теми: Ірак тероризм
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