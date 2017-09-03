Меркель: Нормальний діалог з РФ буде після виконання "Мінська"

Канцлер ФРН Ангела Меркель вважає важливим підтримання контактів з Росією заради забезпечення загальної безпеки, але для повернення до нормального діалогу необхідне виконання Мінських домовленостей.

Про це вона заявила в своєму суботньому відеопідкасті, передає "Укрінформ".

"З погляду європейської політики безпеки та оборони ми маємо докласти всіх зусиль для поліпшення переговорних контактів (з Росією - ред.). Це включає, однак, також реалізацію Мінських угод. Якщо це вдасться, тоді у нас настане момент для того, щоби знову вести більш активні та інтенсивні переговори", - зазначила вона.

Меркель додала, що сформувати європейський мирний порядок можливо тільки разом з Росією.

За її словами, вона завжди виступала за те, щоб "попри великі конфлікти, пов'язані з Україною й непорушністю територіальної цілісност", не відмовлятися від діалогу з Росією, зокрема, між НАТО і РФ, дотримуватися основоположного акту про співпрацю між ними.

Канцлер вважає важливим дотримуватися всіх угод про роззброєння, які були укладені, передусім між США і Росією.

Також в своєму подкасті Меркель заявила, що не вважає за необхідне для Німеччини ядерне озброєння.