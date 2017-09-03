У Рівненській області на хабарі затримано начальника виправної установи
Співробітники СБУ спільно з прокуратурою викрили на хабарі начальника відділення соціально-психологічної служби однієї з виправних установ Рівненської області.
Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки.
"Правоохоронці встановили, що лейтенант внутрішньої служби вимагав від знайомих засудженого п’ятсот доларів США за "вирішення" питання про умовно-дострокове звільнення", - йдеться в повідомленні.
Співробітники СБУ затримали зловмисника під час отримання хабара.
Начальнику відділення було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Одержання хабара) КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу і звільнення з посади.
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