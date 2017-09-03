У Німеччині 90 тис людей евакуювали через знешкодження бомб часів війни

Близько 90 000 чоловік покинули свої домівки і робочі місця в двох німецьких містах через бомбу часів Другої світової війни, виявлені під час будівництва.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Понад 21 000 чоловік, що живуть в західному місті Кобленці, наказали покинути територію, де 2 вересня фахівці знешкодили 500-кілограмову авіаційну американську бомбу. Їм дозволили повернутися в свої будинки пізніше в цей же день.

Більше 70 000 жителів змушені були залишити свої домівки у Франкфурті, де влади 3 вересня планують знешкодити британську авіабомбу часів Другої світової війни.

Евакуація населення у Франкфурті, де почали вивозити пацієнтів з лікарень 2 вересня, була названа найбільшою в Німеччині після закінчення війни.

Бомба в Кобленці була виявлена ​​28 серпня під час будівництва нового дитячого садка.