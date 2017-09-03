ЗМІ: Дипломатів РФ з генконсульства в Сан-Франциско переведуть до Вашингтона

Близько 35 російських дипломатів, які працювали в генконсульстві в Сан-Франциско, будуть переведені в штат посольства РФ у Вашингтоні.

Про це повідомляє російський "Интерфакс" з посиланням на джерело.

"У генконсульстві РФ в Сан-Франциско значилося близько 35 дипломатів. Російська сторона практично відразу після оголошення про його закриття звернулася з проханням вважати їх співробітниками посольства у Вашингтоні", - сказало джерело.

При цьому, за його словами, "квартири в Сан-Франциско співробітники генконсульства можуть займати до 1 жовтня поточного року, але імунітет з усього знімається". Це означає, що в будь-який час в ці житлові приміщення можуть приходити поліція, а також представники інших американських структур і відомств, включаючи ФБР.

Нагадаємо, у Держдепартаменті США заявили про закриття генконсульства Росії в Сан-Франциско, а також двох дипломатичних об'єктів у Вашингтоні та Нью-Йорку.

У Державному департаменті США пояснили, цей крок зроблено у відповідь на вимогу Кремля скоротити американський дипломатичний персонал у Росії.

Нагадаємо, Сполучені Штати призупинили видачу більшості віз в Росії. Це пов’язано із обмеженням чисельності американських дипломатів в РФ.

Крім того, США більше не видаватимуть у Росії візи для громадян Білорусі. Для отримання візи білорусам рекомендують їхати до Києва, Варшави чи Вільнюса.

Нагадаємо, у липні Росія оголосила про санкції проти американських дипломатів. РФ зажадала, щоб США до початку осені скоротити число дипломатичних співробітників до 455 осіб. Мова іде про скорочення 755 співробітників дипмісії США.

Також посольство США більше не може використовувати складські приміщення на Дорожній вулиці в Москві і дачу в Срібному Бору.