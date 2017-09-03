Доба в АТО: 26 обстрілів, ввечері бойовики активізувалися

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 26 разів відкривали вогонь, в основному зі стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Після 18 години бойовики активізували вогневі провокації з використанням стрілецької зброї як на Донецькому, так і на Приморському напрямках", - йдеться в повідомленні.

В районі Авдіївської промзони сепаратисти 4 рази обстрілювали українські опорні пункти зі стрілецької зброї і гранатомета. Також увечері і вночі під вогнем бойовиків двічі опинялися укріплення ЗСУ на підступах до Зайцевого і Кам'янки. Тричі були обстріляні позиції АТО поблизу Майорська.

На Приморському напрямку терористи 4 рази з гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї обстріляли українські опорні пункти біля Водяного. Крім того, стрілецьку зброю бойовики застосували в околицях Талаківки і Гнутового. В районі Широкиного двічі бив крупнокаліберний кулемет.

На Луганському напрямку було відносно спокійно. Однак близько 20:00 поблизу Новозванівки бандити застосували гранатомет.