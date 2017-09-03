Доба в АТО: 26 обстрілів, ввечері бойовики активізувалися

262 перегляди
Неділя, 3 вересня 2017, 06:43

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 26 разів відкривали вогонь, в основному зі стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Після 18 години бойовики активізували вогневі провокації з використанням стрілецької зброї як на Донецькому, так і на Приморському напрямках", - йдеться в повідомленні.

В районі Авдіївської промзони сепаратисти 4 рази обстрілювали українські опорні пункти зі стрілецької зброї і гранатомета. Також увечері і вночі під вогнем бойовиків двічі опинялися укріплення ЗСУ на підступах до Зайцевого і Кам'янки. Тричі були обстріляні позиції АТО поблизу Майорська.

На Приморському напрямку терористи 4 рази з гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї обстріляли українські опорні пункти біля Водяного. Крім того, стрілецьку зброю бойовики застосували в околицях Талаківки і Гнутового. В районі Широкиного двічі бив крупнокаліберний кулемет.

На Луганському напрямку було відносно спокійно. Однак близько 20:00 поблизу Новозванівки бандити застосували гранатомет.

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Штаб АТО: В Станиці Луганській на розтяжці підірвалася жінка 3 вересня 2017, 06:11
АТО: Бойовики вели вогонь лише на донецькому напрямку 2 вересня 2017, 18:49
Покарані за неважкі злочини учасники АТО зможуть вийти на волю 2 вересня 2017, 17:24
powered by lun.ua
Головні новини
ЗМІ: Північна Корея могла здійснити ядерне випробування
Доба в АТО: 26 обстрілів, ввечері бойовики активізувалися
Меркель: Нормальний діалог з РФ буде після виконання "Мінська"
Збірна України обіграла Туреччину у відборі на ЧС
Усі новини
12 порад

Як правильно спілкуватися із людьми, які не чують

"Моральні патрулі"

Як українські праві копіюють методи російських "православних активістів"