З фасаду магазину на Грушевського стерли відомі графіті часів Майдану
Із фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 в Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.
Про це повідомила в Facebok журналіст Тетяна Висоцька.
Керівник магазину Ігор Доценко у коментарях під постом назвав ці графіті "типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби".
Він також запропонував бажаючим купити на ринку продукцію з таким самим зображенням. При цьому зауваження, що стерто оригінали, керівник магазину проігнорував.
Водночас журналіст Сергій Сидоренко зазначив, що Доценко погрожує іншим користувачам соцмережі у приватних повідомленнях.
Як відомо, графіті з зображенням Тараса Шевченка, Івана Франка та Лесі Українки з'явилися на фасаді магазину "Емпоріум" під час Революції гідності 2013-2014 р.
Українська правда
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