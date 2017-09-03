З фасаду магазину на Грушевського стерли відомі графіті часів Майдану

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Неділя, 3 вересня 2017, 10:35

Із фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 в Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.  

Зараз фасад виглядає так
Зараз фасад виглядає так
Фото з Facebook Тетяни Висоцької
Так фасад виглядав ще нещодавно
Так фасад виглядав ще нещодавно

Про це повідомила в Facebok журналіст Тетяна Висоцька.

Керівник магазину Ігор Доценко у коментарях під постом назвав ці графіті "типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби".

 

Він також запропонував бажаючим купити на ринку продукцію з таким самим зображенням. При цьому зауваження, що стерто оригінали, керівник магазину проігнорував.

 

Водночас журналіст Сергій Сидоренко зазначив, що Доценко погрожує іншим користувачам соцмережі у приватних повідомленнях.

Як відомо, графіті з зображенням Тараса Шевченка, Івана Франка та Лесі Українки з'явилися на фасаді магазину "Емпоріум" під час Революції гідності 2013-2014 р.

 
 
 

Українська правда

Теми: Київ Майдан
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