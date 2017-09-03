Мати полоненого Агєєва просить допомоги в омбудсмена РФ
Мати полоненого російського військового Віктора Агєєва Світлана 31 серпня звернулася з листом до Уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової.
Як пише "Новая газета", мати полоненого єфрейтора повідомляє, що через два місяці після затримання Агєєв не отримує ні повноцінної адвокатської, ні консульської підтримки.
Агєєва просить Москалькову "посприяти в отриманні інформації про сина" через українського омбудсмена, а також пропонує їй відвідати Агєєва в СІЗО м Старобільська.
Крім цього, Агєєва скаржиться на те, що не отримує ніяких відомостей про сина, незважаючи на її постійні контакти з російськими консулами на території України.
"Досі з моїм сином не зустрівся представник консульської служби [Росії]. Мною було надіслано повідомлення електронної пошти в консульську службу в м.Харкові (по телефону мене не з'єднали з консулом), але досі немає відповіді. Також не ясний результат мого прохання про надання матеріальної допомоги з оплати праці адвоката", - пише Агєєва омбудсмену.
У телефонній розмові з "Новою газетою" Агєєва розповіла, що київський адвокат Віктор Чевгуз, з яким вона раніше підписала договір, "не працює з невідомих причин, на зв'язок не виходить".
"Коли ми домовлялися з ним, я сказала, що не зможу платити за його послуги дві тисячі євро [на місяць], сама не потягну. Вирішили, що попросимо консулів надати матеріальну допомогу, і ті сказали, що будуть вирішувати питання зі своїм начальством", - зазначає мати військового.
Віктор Чевгуз на питання "Нової газети" не відповів. За номерами телефонів Генконсульства Росії в Харкові протягом декількох годин не відповідали, пише видання.
Як відомо, затриманий 24 травня на Донбасі російський єфрейтор Віктор Агєєв 22 липня зустрівся у Старобільську зі своєю матір'ю та кореспондентом "Новой газеты" Павлом Канигіним.
Тоді він розповів, що з офіційних представників Росії його досі ніхто не відвідав: за місяць дипломати лише раз подзвонили начальнику колонії Череватому.
У день зустрічі Агєєва з матір'ю голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що дії Агєєва кваліфікуються як тероризм.
Раніше Агєєв підтверджував, що його відправили на схід України після підписання контракту на службу у Збройних силах РФ.
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