АТО: біля Зайцевого поранено військового
Минулої доби внаслідок ворожого обстрілу поранено українського військового.
Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.
"Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, але один український військовий зазнав легкого поранення", - сказав він.
Мотузяник уточнив, що це сталося поблизу Зайцевого внаслідок ворожого обстрілу з легкої зброї.
Він також повідомив, що на Луганському напрямку в суботу бойовики відкривали вогонь 1 раз у районі Новозванівки. При цьому застосовувалися гранатомети.
На Донецькому напрямку зафіксовано 15 обстрілів із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів.
На Маріупольському напрямку відбулося 10 ворожих збройних провокацій.
Важке озброєння бойовики в суботу не застосовували.
Як відомо, раніше штаб АТО повідомив, що минулої доби бойовики відкривали вогонь 26 разів, втрати серед українських військових немає.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.