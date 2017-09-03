АТО: біля Зайцевого поранено військового

222 перегляди
Неділя, 3 вересня 2017, 12:51

Минулої доби внаслідок ворожого обстрілу поранено українського військового.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

"Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, але один український військовий зазнав легкого поранення", - сказав він.

Мотузяник уточнив, що це сталося поблизу Зайцевого внаслідок ворожого обстрілу з легкої зброї.

Він також повідомив, що на Луганському напрямку в суботу бойовики відкривали вогонь 1 раз у районі Новозванівки. При цьому застосовувалися гранатомети.

На Донецькому напрямку зафіксовано 15 обстрілів із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів.

На Маріупольському напрямку відбулося 10 ворожих збройних провокацій.

Важке озброєння бойовики в суботу не застосовували.

Як відомо, раніше штаб АТО повідомив, що минулої доби бойовики відкривали вогонь 26 разів, втрати серед українських військових немає.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Доба в АТО: 26 обстрілів, ввечері бойовики активізувалися 3 вересня 2017, 06:43
Штаб АТО: В Станиці Луганській на розтяжці підірвалася жінка 3 вересня 2017, 06:11
АТО: Бойовики вели вогонь лише на донецькому напрямку 2 вересня 2017, 18:49
powered by lun.ua
Головні новини
Інститут нацпам'яті: знищення графіті на Грушевського є злочином
АТО: біля Зайцевого поранено військового
З фасаду магазину на Грушевського стерли "ікони революції"
Північна Корея підірвала найпотужнішу ядерну бомбу в своїй історії
Усі новини
Фото

Як звучав і виглядав 15-й фестиваль "Джаз Коктебель"

Фото

Наречена годувала під час весільної церемонії