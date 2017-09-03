Порошенко нагородив 67 військових

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Неділя, 3 вересня 2017, 13:29

Президент Петро Порошенко нагородив державними нагородами 67 військовослужбовців Збройних Сил та Національної гвардії.

Про відповідний указ повідомляє в неділю прес-служба президента.

Зокрема, медаллю "Захиснику Вітчизни" нагороджено 45 військовослужбовців Збройних Сил.

11 військовослужбовців ЗСУ та одного військовослужбовця Нацгвардії нагороджено посмертно орденом "За мужність" III ступеня.

Підписуючи указ, Порошенко повідомив, що понад 16 тисяч українських героїв отримали високі державні нагороди, з них більше 2600 посмертно.

44 найвидатніших українці відзначені званням Герой України.

Теми: Порошенко Збройні сили
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