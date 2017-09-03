Інститут нацпам'яті: знищення графіті на Грушевського є злочином

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Неділя, 3 вересня 2017, 13:38

Український інститут національної пам'яті готує звернення в поліцію та до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті часів Майдану на фасаді магазину на вулиці Грушевського в Києві.

Про це повідомив директор інституту Володимир В'ятрович у Facebook.

Він підкреслив, що графіті на Грушевського є пам'яткою історії згідно наказу Мінкультури від 15.10.2014 № 869.

"Їх знищення є злочином і підпадає під дію ч.2 ст 298 Кримінального кодексу - умисне незаконне знищення, руйнування, пошкодження об'єкту культурної спадщини або його частини - штраф до 2350 грн або обмеження чи позбавлення волі до 3 років з можливою забороною обіймати певні посади чи діяльність", - наголосив В'ятрович.

Разом з тим, віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко на своїй сторінці в Twitter написав, що знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану.

"За знищення експонатів Музейного Фонду передбачено кримінальну відповідальність", - підкреслив він.

За словами Кириленка, акт вандалізму має розслідуватися МВС і ГПУ.

Як повідомлялося, у неділю стало відомо, що з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 в Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності. 

Керівник магазину Ігор Доценко назвав ці графіті "типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби".

Українська правда

Теми: Київ Майдан історія
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