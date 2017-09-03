РФ звинуватила США в захопленні своїх дипустанов

Росія звинуватила США у захопленні будівель генерального консульства Росії в Сан-Франциско і торгового представництва у Вашингтоні.

Про це йдеться в розміщеній у неділю заяві на сайті МЗС РФ.

"2 вересня владою США захоплені будівлі генерального консульства Росії в Сан-Франциско і торгового представництва у Вашингтоні, які є російською власністю і мають дипломатичний імунітет. Російським представникам також закритий доступ в орендовані приміщення відділення торгпредставництва в Нью-Йорку", - заявили в МЗС РФ.

В МЗС Росії назвали ці дії "відверто ворожим актом" і "грубим порушенням Вашингтоном міжнародного права".

"Закликаємо американську владу схаменутись і негайно повернути російські дипломатичні об'єкти. Інакше на США ляже вся вина за триваючу деградацію відносин між нашими країнами", - заявили російські дипломати.

Нещодавно у Держдепартаменті США заявили про закриття генконсульства Росії в Сан-Франциско, а також двох дипломатичних об'єктів у Вашингтоні та Нью-Йорку.

Згодом США провели обшуки у будівлях генконсульства в Сан-Франциско і торгового представництва РФ у Вашингтоні, через які Росія вручила США ноту протесту.

Усі три установи перейшли під контроль США.

Європейська правда