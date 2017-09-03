На Грушевського розгромили магазин, де стерли графіті
У Києві розгромили вхід до магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4, з фасаду якого перед цим були стерті знамениті графіті часів Майдану.
September 3, 2017
Відповідні фото розмістив фотограф Владислав Содель у Twitter.
На фото видно також, що біля входу запалили шини.
September 3, 2017
Також фото з'явилися на сторінці націоналістичної організації С14, яка раніше закликала "йти в гості" до цього магазину.
Як повідомлялося, у неділю стало відомо, що з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 в Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.
Керівник магазину Ігор Доценко назвав ці графіті "типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби".
Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що інститут готує звернення в поліцію та до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті, які були пам'яткою історії.
Разом з тим, віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко на своїй сторінці в Twitter написав, що знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану, і за знищення музейного фонду передбачено кримінальну відповідальність.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.