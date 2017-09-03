АТО: Бойовики стріляють зі 120-мм мінометів

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Неділя, 3 вересня 2017, 18:52

У зоні проведення АТО бойовики продовжують обстріли позицій сил АТО зі стрілецької збої, тричі застосовували міномети калібру 120 міліметрів, у неділю зафіксовано 17 обстрілів. 

Про це йдеться у зведенні штабу АТО станом на вечір 3 вересня.

За даними штабу,  усі обстріли були хаотичними і не становили загрози життю бійцям ЗСУ, втрат серед українських військових немає.

Близько 6:00 бойовики випустили майже 20 мін калібру 120 міліметрів по опорних пунктах сил АТО біля Гнутового та Талаківки.

На приморському напрямку злочинці били з великокаліберних кулеметів неподалік Водяного та Павлополя.

На донецькому напрямку неспокійно було у районі Зайцевого, де бойовики 7 разів обстрілювали укріплення сил АТО зі 120-мм міномету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Під обстрілами опинилися також сили АТО біля Авдіївської промзони та шахти Бутівка.

Теми: АТО Донбас зброя
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