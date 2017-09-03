ЄБРР виділить €35 мільйонів на сміттєпереробний завод у Львові

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Неділя, 3 вересня 2017, 21:57

Європейський банк розвитку і реконструкції повідомив про початок відбору компаній, що візьмуть участь у втіленні першого етапу проекту "Тверді відходи Львова" вартістю 35 млн євро.

В оголошенні, опублікованому на офіційному сайті ЄБРР, зазначено, що проект передбачатиме початок рекультивації Грибовицького сміттєзвалища і будівництво заводу з механіко-біологічної переробки сміття, пише Zaxid.net.

Операторами проекту вказана Львівська міськрада і львівське комунальне підприємство "Зелене місто".

В оголошенні вказано, що тендер на закупівлю товарів, робіт і послуг для проекту "Тверді відходи Львова" буде оголошений у IV кварталі цього року.

З €35 млн, передбачених проектом ЄБРР,  €10 млн передбачені власне на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища, що є безповоротним грантом з боку ЄБРР.

Ще €25 млн будуть витрачені на побудову сміттєпереробного заводу на території львівської ТЕЦ-2. Розробку проекту заводу уже завершують фахівці французької компанії Egis, також за рахунок гранту французького уряду.

Як відомо, наприкінці липня Львівська міськрада підписала з ЄБРР угоду на €30 млн, з яких грантових €10 млн були для рекультивації, а €20 млн – кредит під мінімальні відсотки для побудови заводу.

Теми: Львів ЄБРР
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