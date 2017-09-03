В Івано-Франківську через негоду підтопило центр міста
Через сильну грозу у центрі Івано-Франківська затопило дорогу, рух паралізовано.
Про це повідомляє місцеве видання WestNews.
Зокрема, підтоплено дороги на перетині вулиць Чорновола та Січових Стрільців, а також вулицю Будівельників.
На вулиці Надрічній та Грушевського вода сягає метрової висоти, рух автотранспорту також паралізовано, деінде машини стоять повністю у воді, пише місцеве видання Firtka.if.ua.
Також затопило один із найбільших торгово-розважальних центрів міста - "Велес", де працівники збирали воду відрами.
Окрім того на околицях Івано-Франківська через сильні зливи підтоплено приміське село Вовчинці, а у с.Микуличин Івано-Франківської області пройшла гроза з сильним градом розміром з перепелине яйце.
"У Вовчинцях затопило городи та подвір'я біля приватних будинків, потік, який там протікає вийшов з берегів", - зазначив у Facebook місцевий мешканець Андрій Коваль.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.