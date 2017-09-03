Пентагон: США дадуть потужну військову відповідь на загрози

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Неділя, 3 вересня 2017, 23:25

Сполучені штати дадуть "потужну військову відповідь" на будь-яку загрозу країні чи її території. 

Про це 3 вересня заявив глава Пентагону Джеймс Меттіс, повідомляє Reuters.

"Будь-яка загроза для США, або її територій чи союзників буде зустрінута могутньою військовою відповіддю", - зазначив Меттіс.

Як відомо, 3 вересня Північна Корея підірвала найпотужнішу ядерну бомбу в своїй історії. Ядерне випробування спричинило землетрус на Корейському півострові.

Пізніше Пхеньян підтвердив успішне випробування водневої бомби. 

Президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея залишається загрозою для Сполучених Штатів, а розмови з Пхеньяном не спрацюють. 

Глава Мінфіну США представить президенту США новий пакет санкцій проти КНДР у зв'язку з черговим ядерним випробуванням.

Також президент США назвав КНДР країною-вигнанцем, яка стала великою загрозою і для Китаю, однак той допомагає вирішити північнокорейську проблему "з невеликим успіхом".

Південна Корея пообіцяла домогтися нових і найбільш потужних санкцій Ради Безпеки ООН для повної ізоляції КНДР.

 У ЄС останнє ядерне випробування КНДР вважають серйозною загрозою для міжнародної безпеки.

Теми: США КНДР ядерна зброя
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