США посилять секторальні санкції проти Росії

США повідомили про майбутнє подальше посилення санкцій проти енергетичного і банківського секторів економіки Росії, що були накладені через її агресію проти України.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів США, передає Радіо Свобода.

Суворіші обмеження будуть запроваджені через місяць, з 28 листопада, на умови фінансування російських компаній, що перебувають під санкціями, з боку американських юридичних чи фізичних осіб, а також із території США.

Для таких російських компаній із енергетичного сектора термін, на який їм можуть бути надані кредити, скоротиться до 60 днів із нинішніх 90, а для підсанкційних компаній із фінансового сектора – до 14 днів із нинішніх 30.

Як пише AFP, під удар потрапляють такі великі російські банки, як "Сбербанк", "Внешэкономбанк", "Росэксимбанк" та "ВТБ Банк", а також енергетичні гіганти, включаючи "Газпром", "Лукойл" та "Транснефть".

При цьому, мовиться в оновлених директивах Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, серед підстав для посилення обмежень є нещодавно ухвалений закон про санкції щодо Росії, відомий як "Протистояння впливам Росії в Європі і Євразії" (Countering Russian Influence in Europe and Eurasia Act of 2017, або скорочено CRIEEA).

Цей акт став частиною ширшого законодавчого пакета, що запровадив санкції також проти Ірану і Північної Кореї.