Доба в АТО: бойовики били з танків і мінометів, поранено 4 бійців ЗСУ

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 16 разів відкривали вогонь, у т.ч. застосовуючи міномети і танки. Поранення різного ступеню важкості отримали 4 українських військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Наприкінці минулої доби вогнева активність противника з Донецького напрямку змістилась на Приморський. Бойовики 6 разів використали міномети калібру 120 та 82 міліметри, випустивши в бік українських військ понад 70 мін та 20 танкових снарядів.

Після 18 години бойовики двічі обстрілювали з міномету та гранатометів позиції сил АТО поблизу Водяного. Унаслідок одного з обстрілів отримав поранення один український боєць.

Ще один український захисник отримав поранення близько 19 години під час вогневого протистояння на підступах до Березового.

Крім того, наприкінці доби окупанти декілька разів застосовували великокаліберні кулемети біля Павлополя і Талаківки.

На Луганському напрямку, поблизу Новотошківського, близько 20 години бойовики випустили по опорному пункту ЗСУ 8 мін калібру 82 міліметри та били з протитанкового гранатомету. Сили АТО відкрили вогонь у відповідь. Під час цього обстрілу отримав поранення ще один боєць ЗСУ.

На Донецькому напрямку, після ранкової вогневої активності проросійських найманців ввечері і вночі зберігалася тиша.

Як повідомлялось, 29 вересня вдень внаслідок гранатометного обстрілу неподалік Талаківки було поранено ще одного бійця ЗСУ.