Сенцов повідомив, що його етапують на Ямал

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Субота, 30 вересня 2017, 21:25

Український кінорежисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років ув'язнення, повідомив про те, що його етапують з Іркутська до Ямало-Ненецького автономного округу.

Про це Сенцов повідомив у листі до правозахисниці Зої Свєтовій, який опубліковано на сайті "Відкритої Росії".

Свєтова зазначила, що отримала лист 29 вересня, він датований 17 числом і був відправлений з СІЗО-1 м.Тюмень 21 вересня.

На думку Сенцова, його етапують до найпівнічнішої колонії суворого режиму у c.Харп на Ямалі, яка відома своїми суворими умовами утримання.

"У мене все нормально. Їду. Вивезли різко з Якутії і везуть в Ямало-Ненецький автономний округ, а там лиш одне місце для відбування покарання - легендарні Харп. ... Нічого хорошого від цього відрядження не чекаю ... Депресія або спад духу - я цим не страждаю, навіть не сумнівайтеся", - зазначив Сенцов.

 

Також він повідомив, що Якутський опервідділ у колонії, де він був до цього, за рік видав йому на руки дві листівки.

"Перед етапуванням повернули коробку зі старими листами, які зберігалися 1,5 роки у тюремників, і близько сотні нових, які вони збирали протягом року і лише тепер вирішили віддати ... Ще віддали з десяток книг, які мені прислали, але не видавали", - повідомив Сенцов.

Він додав, що глава МЗС України Павло Клімкін намагався до нього "додзвонитися на день народження у липні".

"Приїжджали "Пуссі Райот" з Альохіною в Якутськ мене підтримати. ... Але замість дзвінка мені дали чергове ШІЗО (четверте чи п'яте), а потім взагалі вивезли до більш жорсткого місця - у Харп. Наказ про це ФСВП Росії підписала наприкінці липня", - повідомив український режисер.

Як відомо, українскьго режисера Олега Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб в Криму в травні 2014 за обвинуваченням в організації терактів на півострові.

25 серпня 2015 року російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера з Криму Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, а ще одного українця Олександра Кольченка – до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

Сенцова й Кольченка у лютому 2016 року етапували до Челябінської області.

Згодом Сенцова, який перебував у колонії Якутська, перевели у колонію суворого режиму в Іркутську. 

11 вересня "Інтерфакс" з посиланням на Громадську спостережну комісію Іркутської області повідомив, що Сенцова етапували з іркутського СІЗО до Челябінська.

23 вересня адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що йому невідоме місце знаходження українського політв'язня, а у  Челябінському СІЗО заявили, що Сенцова до них не етапували.

УкраЇнська правда 

Теми: Сенцов Росія СІЗО
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