США розглядають повну торгову ізоляцію Північної Кореї

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Понеділок, 4 вересня 2017, 00:49

Сполучені Штати розглядають можливість припинення торгівлі з будь-якою країною, яка веде бізнес з Північною Кореєю.

Про це президент США Дональд Трамп заявив написав у Twitter.

"Сполучені Штати розглядають, крім інших варіантів, припинення будь-якої торгівлі з будь-якою країною, яка веде бізнес з Північною Кореєю".

Раніше в цей же день глава Пентагону Джеймс Маттіс заявив, що США готові дати "потужну військову відповідь" на будь-яку загрозу країні або її союзникам.

Як відомо, 3 вересня Північна Корея підірвала найпотужнішу ядерну бомбу в своїй історії. Ядерне випробування спричинило землетрус на Корейському півострові.

Пізніше Пхеньян підтвердив успішне випробування водневої бомби. 

Президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея залишається загрозою для Сполучених Штатів, а розмови з Пхеньяном не спрацюють. 

Глава Мінфіну США представить президенту США новий пакет санкцій проти КНДР у зв'язку з черговим ядерним випробуванням.

Також президент США назвав КНДР країною-вигнанцем, яка стала великою загрозою і для Китаю, однак той допомагає вирішити північнокорейську проблему "з невеликим успіхом".

Південна Корея пообіцяла домогтися нових і найбільш потужних санкцій Ради Безпеки ООН для повної ізоляції КНДР.

 У ЄС останнє ядерне випробування КНДР вважають серйозною загрозою для міжнародної безпеки.

Теми: Північна Корея США
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