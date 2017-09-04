США розглядають повну торгову ізоляцію Північної Кореї

Сполучені Штати розглядають можливість припинення торгівлі з будь-якою країною, яка веде бізнес з Північною Кореєю.

Про це президент США Дональд Трамп заявив написав у Twitter.

"Сполучені Штати розглядають, крім інших варіантів, припинення будь-якої торгівлі з будь-якою країною, яка веде бізнес з Північною Кореєю".

The United States is considering, in addition to other options, stopping all trade with any country doing business with North Korea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 вересня 2017 р.

Раніше в цей же день глава Пентагону Джеймс Маттіс заявив, що США готові дати "потужну військову відповідь" на будь-яку загрозу країні або її союзникам.

Як відомо, 3 вересня Північна Корея підірвала найпотужнішу ядерну бомбу в своїй історії. Ядерне випробування спричинило землетрус на Корейському півострові.

Пізніше Пхеньян підтвердив успішне випробування водневої бомби.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея залишається загрозою для Сполучених Штатів, а розмови з Пхеньяном не спрацюють.

Глава Мінфіну США представить президенту США новий пакет санкцій проти КНДР у зв'язку з черговим ядерним випробуванням.

Також президент США назвав КНДР країною-вигнанцем, яка стала великою загрозою і для Китаю, однак той допомагає вирішити північнокорейську проблему "з невеликим успіхом".

Південна Корея пообіцяла домогтися нових і найбільш потужних санкцій Ради Безпеки ООН для повної ізоляції КНДР.

У ЄС останнє ядерне випробування КНДР вважають серйозною загрозою для міжнародної безпеки.