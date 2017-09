США розглядають повну торгову ізоляцію Північної Кореї

Сполучені Штати розглядають можливість припинення торгівлі з будь-якою країною, яка веде бізнес з Північною Кореєю.

Про це президент США Дональд Трамп заявив написав у Twitter.

"Сполучені Штати розглядають, крім інших варіантів, припинення будь-якої торгівлі з будь-якою країною, яка веде бізнес з Північною Кореєю".

The United States is considering, in addition to other options, stopping all trade with any country doing business with North Korea.