Окупанти заявили, що 2 кримських міста стануть побратимами міст Австрії та Болгарії
Представник окупаційної влади Криму при президенті РФ Георгій Мурадов заявив, що Феодосія і Євпаторія підпишуть протоколи про встановлення побратимських зв'язків з містами Австрії та Болгарії.
Про це пише газета "Известия" з посиланням на Мурадова.
"На листопадовій конференції "Крим в міжнародному контексті" планується укласти угоди про встановлення побратимських зв'язків між Євпаторією і Феодосією з двома європейськими містами з Австрії та Болгарії", - повідомляє видання.
Мурадов не став називати ці міста, заявивши, що у зв'язку з цим Київ почне тиснути на Європу.
"Я б не став зараз вказувати назви цих міст. Київ тут же почне чинити сильний тиск на європейських представників з допомогою подачі різних апеляцій і заяв у МЗС окремих країн", - сказав він.
Призначений Кремлем "глава" Криму Сергій Аксьонов також заявив, що на конференції нібито планується провести переговори про побратимські зв'язки з представниками французької та італійської делегацій.
Як відомо, міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними. Країни ЄС і США запровадили стосовно Росії низку економічних санкцій.
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