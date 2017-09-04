Російська журналістка Латиніна заявила про підпал свого автомобіля

Журналістка видань "Новая газети" і "Эхо Москвы" Юлія Латиніна повідомила, що в неділю вранці згоріло її авто.

Про це пише Радіо Свобода.

На думку Латиніної, причиною загоряння став підпал. Журналістка припускає, що підпалити могли ті ж люди, які раніше облили вікна її будинку їдкою хімічною рідиною.

За словами потерпілої, слідчий заявив, що машина "згоріла сама". Чи порушено кримінальну справу – невідомо.

Російські правоохоронці не коментували подію.

Як повідомлялось, у липні будинок журналістки окропили їдким газом невідомого складу.

У серпні 2016 року повідомлялося, що на Латиніну напали в центрі Москви навпроти готелю "Україна". Як повідомляло "Ехо Москви" з посиланням на слова журналістки, нападників було двоє і вони облили її фекаліями.

Тоді журналістка пов'язувала інцидент з матеріалами у виданні "Новая газета" про мільярдера Євгенія Пригожина з оточення президента Росії Володимира Путіна. У статтях авторки стверджувалося, що Пригожин фінансує "прокремлівських тролів" – співробітників організації, яка неофіційно просуває державну точку зору в соціальних мережах і блогах.

Востаннє Латиніна згадувала Пригожина у програмі "Код доступу" на початку липня.

За словами журналістки, загалом уже скоєно близько 15 нападів на неї.

Правозахисники і колеги Латиніної вимагали розслідувати ці напади, однак злочинці досі не знайдені.