Понад 70 тисяч мусульман-рохінджа втекли з М’янми від насильства - ООН
Близько 73 тисяч представників народності рохінджа, мусульман за вірою, втекли від насильства на заході М’янми до сусідньої Бангладеш.
Про це повідомили в Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців, передає Радіо Свобода.
Як заявила речниця управління Вівіян Тан, до втечі їх змусив новий спалах насильства, що почався у штаті Ракхайн на заході М’янми понад тиждень тому, 25 серпня.
Силовики М’янми і представники народності рохінджа звинувачують одне одного в жорстокостях.
За даними військових М’янми, в сутичках останніх днів загинули майже 400 людей, більшість із них – бойовики-рохінджа.
Біженці ж заявляють, що силовики М’янми і юрби населення інших етнічних груп (за вірою вони головно буддисти) нападали на цивільних мусульман, палили їхні домівки і виганяли зі штату Ракхайн.
Правозахисна організація Human Rights Watch зі США оприлюднила свіжий супутниковий знімок, на якому, за словами правозахисників, видно понад 700 спалених будинків в одному з сіл рохінджа.
Криваві сутички в регіоні спалахують час від часу з 2012 року, коли вони вперше стали масовими і спричинили втечу понад 100 тисяч рохінджа до таборів для внутрішньо переміщених осіб.
Попередні військові режими М’янми, тоді відомої як Бірма, позбавили всіх представників народності рохінджа громадянства, а з ним і всіх громадянських прав, і намагалися змусити їх емігрувати з країни, вважаючи їх чужими.
Тяжке соціальне становище стало ґрунтом для розвитку ісламського екстремізму серед цієї народності.
Насильство, до якого вдавалися екстремісти-рохінджа останніми роками, призвело й до радикалізації їхніх сусідів, переважно носіїв буддизму, яких, зі свого боку, почали підбурювати націоналістичні буддистські організації.
Останнім часом до насильства в регіоні вже вдаються обидві сторони.
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