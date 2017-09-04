Трамп: США готові захищатися із застосуванням "ядерних можливостей"

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Понеділок, 4 вересня 2017, 08:53

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна готова захищати себе та своїх союзників "з використанням повного спектру дипломатичних, звичайних та ядерних можливостей".

Цей коментар Трампа з’явився 3 вересня слідом за заявою міністра оборони США Джеймса Маттіса, що Вашингтон дасть "масивну військову відповідь" на можливі загрози з боку Північної Кореї, інформує "Радіо Свобода".

Військові Південної Кореї повідомили 4 вересня, що їхні повітряні сили та армія провели ядерно-ракетні навчання у відповідь на проведення Пхеньяном випробування водневої бомби.

За цим повідомленням, південнокорейські військові провели імітацію атаки на ядерний майданчик КНДР, вразивши "призначені цілі в Японському морі".

Вже й без цього висока напруженість на Корейському півострові зросла після того, як Північна Корея 3 вересня заявила, що успішно випробувала водневу бомбу, яку може транспортувати міжконтинентальна балістична ракета.

Теми: США КНДР
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