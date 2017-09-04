Суд скасував арешт вилучених у "Яндекса" в Одесі комп'ютерів - адвокат

256 переглядів
Понеділок, 4 вересня 2017, 10:33

Апеляційний суд Києва скасував арешт вилучених в офісі компанії "Яндекс.Україна" в Одесі 185 ноутбуків і 36 системних блоків.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на адвоката Дениса Пономаренко.

"Апеляційний суд повністю скасував арешт майна компанії в Одесі", - сказав він.

За його словами, рішення було ухвалене 23 серпня.

Він зазначив, що це майно було арештоване в рамках кримінального провадження 2016 року, яке не стосується "Яндекс.Україна".

Адвокат підкреслив, що кримінальних проваджень проти компанії немає.

Як повідомлялося, 1 червня суд заарештував вилучені в офісі компанії "Яндекс.Україна" в Одесі 185 ноутбуків і 36 системних блоків.

СБУ підозрює менеджмент "Яндекс.Україна" в передачі спецслужбам Росії персональних даних українців.

Йдеться про особисті дані, відомості про рід занять, спосіб життя, місце знаходження, проживання, роботи, про дозвілля, джерела і розміри доходів, номери телефонів, електронні адреси та акаунти в соціальних мережах.

Теми: інтернет суд арешт Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
15% коментарів під постами Порошенка лишають боти – дослідження 28 серпня 2017, 22:11
У Москві мітингують за вільний інтернет, є затримані 26 серпня 2017, 18:35
Кабмін запустив портал вакансій для майбутніх чиновників 23 серпня 2017, 21:05
powered by lun.ua
Головні новини
Україна і США пролетять з контролем над Росією та Білоруссю
Трамп: США готові захищатися із застосуванням "ядерних можливостей"
Хроніка 4 вересня. Саакашвілі атакує уряд Яценюка, а протестувальники підпалили "Інтер"
АТО: Бойовики застосували міномет, один боєць ЗСУ отримав поранення
Усі новини
Культура

Британська бібліотека виклала у мережу оцифрований рукопис Да Вінчі

Лекції на БЖ

Головний архітектор Львова – про успішний досвід змін у місті