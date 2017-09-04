Поліція ще думає, як кваліфікувати погром магазину на Грушевського

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Понеділок, 4 вересня 2017, 11:25

У поліції Києва визначаються, як кваліфікувати погром входу магазину на Грушевського, з фасаду якого стерли відомі графіті часів Майдану.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар столичної поліції Оксана Блищик.

На запитання, чи поліція відкрила провадження стосовно погрому магазину, Блищик відповіла: "Поки немає такої інформації, чекаємо інформації від слідства. Доба є в слідчого, щоб визначитись з правовою кваліфікацією".

Як повідомлялося, 3 вересня у Києві розгромили вхід до магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4, з фасаду якого перед цим були стерті знамениті графіті часів Майдану.

Раніше стало відомо, що з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 в Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.

Керівник магазину Ігор Доценко назвав ці графіті "типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби".

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що інститут готує звернення в поліцію та до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті, які були пам'яткою історії.

Прокуратура Києва №6 відкрила кримінальне провадження за фактом нищення графіті.

Разом з тим, віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко на своїй сторінці в Twitter написав, що знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану, і за знищення музейного фонду передбачено кримінальну відповідальність.

Олег Твердь, УП

Теми: Київ Майдан поліція
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