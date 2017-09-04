Зі скандального магазина на Грушевського вивозять меблі

Із магазина "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4, де знищили відомі патріотичні графіті, вивозять меблі.

Про це у Facebook написав журналіст Андрій Сантарович.

"Позолочені меблі на Грушевського вантажать і вивозять", - написав він.

Фото з facebook Андрія сантаровича

Фото з facebook андрія Сантаровича

Як відомо, 3 вересня з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 в Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.

Пізніше 3 вересня розгромили вхід до магазину люкс-меблів "Емпоріум".

Керівник магазину Ігор Доценко назвав ці графіті "типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби".

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що інститут готує звернення в поліцію та до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті, які були пам'яткою історії.

Прокуратура Києва №6 відкрила кримінальне провадження за фактом нищення графіті.

Разом з тим, віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко на своїй сторінці в Twitter написав, що знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану, і за знищення музейного фонду передбачено кримінальну відповідальність.

У поліції Києва визначаються, як кваліфікувати погром входу магазину на Грушевського, з фасаду якого стерли відомі графіті часів Майдану.