Поляков похвалився довідкою від психіатра
Нардеп від "Народного фронту" Максим Поляков пройшов психіатричний огляд, який анонсував на минулому тижні.
Про це він сам заявив на свій сторінці в Facebook.
"Враховуючи висловлювання директора НАБУ Артема Ситника щодо того, що Поляков є психічно хворим, сьогодні зранку, як і обіцяв, я пройшов медичний огляд у лікаря-психіатра Київського міського психоневрологічного диспансеру №3", - написав Поляков.
Також він додав, що згідно консультативного висновку психічних розладів виявлено не було.
Як відомо, наприкінці липня Поляков звернувся до Генпрокуратури з вимогою почати кримінальне провадження за фактом перешкоджання його депутатській діяльності співробітниками НАБУ, а також передав туди матеріали про зловживання службовим становищем директором НАБУ Артемом Ситником.
За словами Полякова, у нього є "фантастична, скажена" інформація після якої "будь-який керівник НАБУ повинен, як мінімум, написати заяву і скласти повноваження".
У свою чергу Ситник назвав звинувачення на його адресу від Полякова випадком, гідним уваги психіатра.
Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину, якому суд, на час слідства, обрав йому заставу в 304 тисячі гривень і зобов’язав носити електронний браслет.
Нардеп кілька разів відмовлявся вдягати його на себе.
Проте 23 серпня правоохоронці надягли електронний браслет стеження на народного депутата Максима Полякова.
Українська правда
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