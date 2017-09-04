Гриневич кличуть у Раду розповісти про першу реформу сезону

Міністр освіти й науки Лілія Гриневич 4 вересня розповість охочим парламентарям про нюанси освітньої реформи, яку у парламенті сподіваються ухвалити вже 5 вересня.

Про це сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій на погоджувальній раді парламенту в понеділок.

Він сказав, що ті депутати, які пропустили засідання профільного комітету за участю Гриневич, зможуть почути від міністра деталі реформи.

"Ми готові запропонувати майданчик для обговорення", – сказав він і запропонував о 14-й годині непублічно поговорити про освітню реформу у парламенті.

Гриневич прийде до парламентарів на цей час.

"Щоб ми завтра на першій реформі показали єдність", – сказав Парубій.

Олена Рощенко, УП