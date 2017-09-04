Поліція шукає свідків наїзду сина Шуфрича на пішохода

Столична поліція просить відгукнутися свідків автопригоди, яку 26 серпня скоїв у Києві син нардепа Нестора Шуфрича - Шуфрич Нестор Несторович.

Це випливає з повідомлення відділу комунікації поліції Києва.

"З метою повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, поліція просить відгукнутися свідків та очевидців цієї ДТП. Громадян, які мають будь-яку корисну інформацію для слідства, просимо телефонувати за номерами: 271-96-85; 271-94-73", - кажуть правоохоронці.

У поліції зазначили, що дорожньо-транспортна пригода сталася 26 серпня о 22:29 неподалік будинку №117 по вул. Шота Руставелі на нерегульованому пішохідному переході.

"Водій автомобіля "Бентлі" збив пішохода. За цим фактом слідчим управлінням столичної поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, в суботу, 26 серпня, Нестор Шуфрич – молодший на пішохідному переході скоїв наїзд на перехожого, постраждалий з численними травмами був госпіталізований.

Син нардепа перебував на автомобілі Bentley, який був наданий йому автосалоном для зйомок кліпу реп-виконавця Pabl.A. Під час ДТП співак перебував на передньому пасажирському сидінні авто.

Українська правда