Хомутиннік обурюється, що Гонтарева досі їздить у Нацбанк

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Понеділок, 4 вересня 2017, 12:54

Голова депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік вважає, що Верховна Рада має по швидше ухвалити рішення щодо відставки Валерії Гонтаревої з посади голови Національного банку.

Про це він сказав на погоджувальній раді парламенту.

"Вже майже півроку, як написана заява про відставку голови Національного банку України, але досі парламент не розглянув і навіть профільні комітети не подали це питання до сесійної зали, що надає нам підстави сумніватися у щирості такої відставки і навіть у зацікавленості приховати це питання", – зазначив Хомутиннік

"У нас є інформація, що пані Гонтарева досі приїжджає в Національний банк і керує зі свого кабінету так, як це було раніше", – заявив він.

Хомутиннік наголосив, що це питання слід вирішити.  

Як відомо, Валерія Гонтарева ще 10 квітня заявила, що з 10 травня йде у відставку з посади голови Нацбанку. Але її прохання не задовольнили – і вона вирішила піти у тривалу відпустку. Із 8 серпня до 26 вересня Гонтарева у відпустці за свій рахунок і за рахунок відгулів.

Олена Рощенко, УП

Теми: НБУ Гонтарева Верховна Рада
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