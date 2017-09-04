На маріупольському напрямку географія боїв розширилася – штаб

1 український військовослужбовець отримав поранення 3 вересня в ході антитерористичної операції.

Про це на брифінгу 4 вересня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"На маріупольському напрямку географія бойових дій дещо розширилась. Традиційно левова частка випадків порушення тиші противником припадає на південні приморські рубежі", – розповів полковник.

"По одному випадку порушення окупантами перемир'я було зафіксовано у Мар'їнці та Старогнатівці. На півдні напрямку гарячими точками бойових дій минулої доби були Павлопіль, Гнутове, Талаківка Лебединське, Водяне та Широкине", – зазначив він.

За даними штабу АТО, на луганському напрямку бойовики двічі обстріляли позиції сил АТО зі стрілецької зброї. Сталося це після 21-ї години у Катеринцівці Попаснянського району та Станиці Луганській.

На донецькому напрямку місцями бойової активності ворога залишаються ділянки фронту на півночі окупованої Горлівки, зокрема це Зайцеве та Майорськ, а також околиці Авдіївки.

"Бандоформування відкривали вогонь як в темну пору доби, так і в світлу, використовуючи при цьому переважно стрілецьку зброю та гранатомети. Водночас на північних околицях Горлівки бойовики вранці та ввечері активно застосовували озброєння на БМП. А на світанку провели мінометний обстріл у Зайцевому і випустили понад 15 мін у бік українських укріплень", – зазначив Лисенко.

"За минулу добу внаслідок активних бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, водночас один військовослужбовець отримав поранення. Сталося це внаслідок обстрілу поблизу Мар'їнки", – резюмував речник АТО.

Як відомо, 22 серпня лідери держав "нормандського формату" висловили підтримку режиму припинення вогню з нагоди початку навчального року, "шкільне перемир'я" мало почати діяти з 00:00 25 серпня.

Українська сторона СЦКК повідомляла, що бойовики ОРДО почали порушувати нове перемир'я одразу, як воно набуло чинності.

1 вересня заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг констатував, що так зване "шкільне перемир'я" стало лише паузою у бойових діях, а не їх припиненням на Донбасі.

Валентина Романенко, УП