САП добилася тюрми для судді-хабарника з Луганщини

753 перегляди
Понеділок, 4 вересня 2017, 13:12

Суд за пропозицією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури дав три роки в'язниці судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області за хабарництво.

Про це повідомляє прес-служба САП у Facebook.

За даними прокуратури, справа розглядалася в Рубіжанському міському суді Луганської області, і вирок було винесено 1 серпня.

Як з'ясувало слідство, хабар у розмірі 4 тисячі доларів суддя отримав від свого пособника на ім'я Ахліман Ахмедов. Ці гроші він отримав за вплив на судову ухвалу про відмову в задоволенні подання прокуратури про визначення строку фактично не відбутої засудженим частини покарання та надання дозволу органам внутрішніх справ на його етапування до слідчого ізолятора та завідомо неправосудної ухвали про зняття арешту з транспортного засобу.

У САП повідомили, що зараз цей суддя знаходиться в розшуку, і вирок йому винесено заочно.

Українська правда

Теми: суд в'язниця Антикорупційна прокуратура Луганська область
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
You pay peanuts, you get monkeys, або Чому дешеві судді — це надто дорого 4 вересня 2017, 12:56
Справу розкрадань на "Стіні" направили до суду 4 вересня 2017, 12:01
Суд скасував арешт вилучених у "Яндекса" в Одесі комп'ютерів - адвокат 4 вересня 2017, 10:33
powered by lun.ua
Головні новини
Парубій виступає за візи для росіян
Власника магазину "Емпоріум" допитають через стерті графіті
На маріупольському напрямку географія боїв розширилася – штаб
Справу розкрадань на "Стіні" направили до суду
Усі новини
Фото, відео

Медсестра створює неймовірні картини шприцом

Фото

Як звучав і виглядав 15-й фестиваль "Джаз Коктебель"