Аваков, Насіров і два нардепи вирішили судитися з Саакашвілі

Проти колишнього губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі в Україні подано 4 позови про захист честі і гідності.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на сайт Судової влади.

Зокрема, проти Саакашвілі подали позови депутати Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський та Андрій Іванчук, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова ДФС Роман Насіров.

Позови розглядатимуть у вересні-жовтні, а також грудні поточного року.

Обґрунтування подачі позовів на сайті відсутнє.

Як відомо, 27 липня президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства України.

Формальною підставою для припинення громадянства стало нібито приховування ним у 2015 році інформації про кримінальні справи проти нього у Грузії.

Раніше Саакашвілі заявив, що 10 вересня прибуде з Польщі на кордон України і через пункт пропуску "Краковець" (Львівська область) спробує в’їхати в Україну.

Однак українські прикордонники не збираються його впускати до країни, оскільки український паспорт Саакашвілі вже недійсний.

У 2016 році голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі звинуватив главу Державної фіскальної служби Романа Насірова в корупції і блокуванні реформ.

У грудні 2015 року сталася сварка на засіданні Національної ради реформ, яка закінчилася тим, що Аваков плеснув водою зі склянки вбік Саакашвілі і вигукнув: "Котися до чорта із моєї країни".