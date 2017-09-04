Зниклого українця Гриба можуть катувати - адвокат

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Понеділок, 4 вересня 2017, 13:46

Адвокат зниклого в Білорусі українця Павла Гриба закликає Європейський суд з прав людини терміново втрутитись через загрозу його життю.

Про це адвокат його родини в Україні Євгенія Закревська розповіла на прес-конференції в Києві, повідомляє "Радіо Свобода".

Місце перебування зниклого 25 серпня у Білорусі 19-річного українця Павла Гриба невідоме донині.

На думку юристки, місце знаходження і рух Гриба по території Білорусі були ймовірно контрольовані ФСБ, тому за насильницьке зникнення хлопця в Білорусі відповідальна російська влада.

"Нами дійсно було подано заяву до Європейського суду з прав людини щодо застосування термінових заходів у порядку правила 39. Ми вважаємо, що Російська Федерація безпосередньо на даний момент порушує такі права Павла Гриба як право на свободу, право на непіддання тортурам, і є пряма загроза його життю", – зазначила Закревська.

Вона закликала владу Білорусі вилучити відеозаписи із камер по можливому маршруту хлопця, аби з’ясувати обставини його викрадення, водночас наголосивши, що якщо з боку Білорусі не буде ефективної співпраці з українськими правоохоронцями, то можна буде говорити і про їхню причетність до злочину.

Як відомо, 25 серпня український офіцер запасу Ігор Гриб заявив, що спецслужби Росії викрали в Білорусі його сина Павла.

Він зазначив, що  24 серпня Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною, з якою до цього спілкувався тільки через соцмережі, після чого зник.

Гриб переконаний, що ФСБ виманила Павла в Гомель під виглядом зустрічі з дівчиною і провела затримання. На думку батька, причинами викрадення сина могли стати записи Павла в соцмережах, спрямовані проти агресії Росії в Україні.

Спочатку білоруські силовики не визнавали, що українець Гриб перетнув кордон України з Білоруссю. Однак 31 серпня визнали факт перетину кордону хлопцем.

Пізніше  батько зниклого в Білорусі українця звернувся до Слідкому РФ з офіційною заявою про сприяння в розшуку і поверненні Павла Гриба на Батьківщину.

Українська правда

Теми: Білорусь Росія
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