БПП хоче нове міністерство, а "Самопоміч" готує мітинг

Фракція "Блок Петра Порошенка" просить Кабінет міністрів заснувати Міністерство у справах ветеранів.

Про це заявив лідер президентської фракції Артур Герасимов на першій погоджувальній раді парламенту цієї осені

"Фракція БПП звертається до уряду з вимогою якнайшвидше заснувати Міністерство у справах ветеранів, в якому мають працювати ветерани, яке має очолювати ветеран, яке значно підвищить якість турботи про долю ветеранів у нашій країні", – сказав він.

Герасимов сказав, що фракція БПП підтримає освітню реформу та пенсійну реформу. "Ми звертаємося до уряду щодо подальшого підвищення мінімальної зарплати до рівня 4000 гривень", – заявив він.

За словами Герасимова, медичну реформу треба доопрацювати: "Я розумію, що йдуть дебати, але реформу треба проводити".

Також він висловився за внесення в порядок денний тематичних законів щодо фермерства.

Крім того, БПП просить внести на розгляд на перший тиждень роботи Верховної Ради закон №6659 щодо спорудження Меморіалу героїв небесної сотні і Музею революції гідності.

Герасимов також заявив: "Сьогодні ключове завдання парламенту – тримати високий темп реформ. Зупинка чи уповільнення реформ є не меншою загрозою, ніж військова агресія. Жодна фракція, жоден народний депутат не має права перебувати в опозиції".

У свою чергу, лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк заявив, що опозиція до влади – це ознака демократії, вона завжди потрібна

Він зазначив, що 30% українців – на заробітках, а в селах залишилися переважно старші люди, які виховують своїх неповнолітніх онуків.

"Поки перші люди держави роз’їжджають на літаках і відкривають поодинокі школи, у більшості шкіл, у селах зокрема, не профінансовано ремонт, закупівлі на паливо на зиму. В одному з районів з шкільних автобусів працює", – обурився Березюк.

За його словами, парламент і уряд "теляться" з прийняттям медичної реформи, а вже реформоване не працює, бо держава не виконує свої фінансові зобов’язання. А суть пенсійної реформи Березюк окреслив словами: "Хочеш помогти державі – помри до пенсії".

Зі свого боку, Єгор Соболєв попередив, що "Самопоміч" проситиме людей прийти під Верховну Раду, аби вимагати ухвалити судову реформу.

А лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликала керівництву держави зібратися для формування стратегії розвитку

Вона заявила, що критерій реформ – не їх кількість, а всі канали "взяті на гачок президентом" і з них не чути ні слова правди. Тимошенко також навела дані ООН про те, що близько 63% за 3 роки "реформ" опинилися за межею, що на 31,2% впав ВВП з розрахунку на людину, що за рівнем щастя Україна входить в десятку останніх тощо.

Лідер фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко закликав до завершення конфлікту і до того, щоб план розробляли за участю парламенту.

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко запропонував уряду взяти "антикризовий план" його політсили за основу й згуртуватися довкола нього. "Слухайте мене й щастя вас не мине", – сказав він.

Він також заявив згодом: "Чим менше говоритимуть політики, тим вищий буде рівень щастя в Україні. Особливо коли чорнороті говорять".

Голова депутатської групи "Відродження" Віталії Хомутиннік сказав, що необхідно врегулювати закон про реінтеграцію Донбасу. Із реформ, на погляд його колег, тільки дві реформи мають шанси на ухвалення – пенсійна та судова. Медичну реформу уряд має відкликати, а освітня реформа містить лише технічні позиції, а для системних змін немає грошей, сказав Хомутиннік.

Також він сказав, що у перевірках електронних декларацій "є вибірковість", тоді як механізм перевірок має бути прозорим

Олена Рощенко, УП