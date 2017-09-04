Їжаки та бетонні блоки: Україна підготувала кордон до військових навчань РФ

Напередодні навчань "Захід-2017" Держприкордонслужба посилила контроль на всіх ділянках державного кордону.

Про це повідомляється на сайті ДПСУ.

"З початку вересня Державна прикордонна служба України посилила заходи безпеки на всіх ділянках кордону. Це пов’язано з проведенням російсько-білоруських навчань "Захід-2017", які триватимуть з 14 по 20 вересня", - йдеться в повідомленні.

За даними охоронців зовнішніх меж України, посилення кордону триває і зараз.

"Триває посилення усіх, без винятку, ділянок кордону. Контроль за обстановкою здійснюється не лише на півночі, а й в районі проведення АТО, західній, південній, східній ділянках та на межі з окупованим Кримом. Прикордонники прикриватимуть напрямки можливих провокативних дій та збройних вторгнень у тісній взаємодії з ЗСУ, Нацгвардією та Нацполіцією", - розповіли у ДПСУ.

Окрім того, стартували командно-штабні навчання органів управління та підрозділів органів охорони державного кордону.

"Вони проводяться в рамках оперативної підготовки Генерального штабу ЗСУ. До навчань також залучаються резерви прикордонного відомства", - зазначають у відомстві.

За інформацією прикордонників, до Білорусі задовго до початку спільних з Росією навчань вже починають прибувати російські військовослужбовці та техніка.

Як повідомлялося, 4 вересня на погоджувальній раді в парламенті депутати піднімали питання, що на час проведення Росією та Білоруссю спільних військових навчань "Захід-2017" Україні слід підвищити заходи безпеки.

Головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко вважає, що навчання "Захід-2017" мають на меті підготовку російських військ для наступальних дій та несуть загрозу як для країн НАТО, так і для держав пострадянського простору.

Українська правда