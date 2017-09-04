Саакашвілі каже, що приїхав до Копенгагена з українським паспортом

1428 переглядів
Понеділок, 4 вересня 2017, 14:17

Позбавлений громадянства України екс-глава Одеської обладміністрації Міхеїл Саакашвілі переконує, що подорожує з українським паспортом.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Копенгаген, куди я прибув з моїм українським паспортом на зустрічі з лідерами Європейської народної партії та європарламентаріями", - написав він.

Саакашвілі додав, що мав "змістовну бесіду" з головою найбільшого європейського політичного об'єднання Джозефом Доулом та генеральним секретарем Антоніо Салафранкою, а також дав багато інтерв'ю.

 
Фото з facebook саакашвілі

"А на вулицях, як завжди, підходять українці, які, на відміну від Порошенка, вважають мене співвітчизником", - додав Саакашвілі.

Як відомо, президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства України. Адміністрація президента це підтвердила 27 липня.

Сам політик у цей час був у Сполучених Штатах Америки.

Саакашвілі заявив, що його позбавили громадянства України на підставі анкети, під якою стоїть не його підпис.

Політик грузинського походження пояснив, що в Україні підписується кирилицею, і показав свій підпис.

Саакашвілі планував повернутися до України й відстояти громадянство у суді.

Водночас, джерела в керівництві Генеральної прокуратури України заявили, що якщо Саакашвілі опиниться на території України і Грузія надішле новий, третій, запит про екстрадицію, – його видадуть.

11 серпня Саакашвілі приїхав до Угорщини, перед тим він відвідав Вільнюс, а ще раніше, 4 серпня, скориставшись, за його словами, біометричним закордонним паспортом України, прилетів до Польщі.

Саакашвілі заявив, що 10 вересня прибуде з Польщі на кордон України і через пункт пропуску "Краковець" (Львівська область) спробує в’їхати в Україну.

Водночас, в українській Держприкордонслужбі заявляли, що при спробі перетнути український кордон прикордонники вилучать у Саакашвілі паспорт громадянина України і не впустять його до країни.

Як відомо, після відставки з посади голови Одеської ОДА Саакашвілі почав розбудовувати в Україні свою партію, 21 липня цього року Міністерство юстиції зареєструвало її оновлену назву – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

Теми: Саакашвілі
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Аваков, Насіров і два нардепи вирішили судитися з Саакашвілі 4 вересня 2017, 13:15
У Саакашвілі розповіли, яких провокацій чекають від влади 4 вересня 2017, 11:34
Хроніка 4 вересня. Саакашвілі атакує уряд Яценюка, а протестувальники підпалили "Інтер" 4 вересня 2017, 08:00
powered by lun.ua
Головні новини
Україна готується запровадити акциз на російські книги
У законі про деокупацію Донбасу лишилося вирішити одне питання
Парубій виступає за візи для росіян
Власника магазину "Емпоріум" допитають через стерті графіті
Усі новини
Діти

15 запитань, які варто ставити дітям для покращення мислення

Музика

Українські фестивалі, які не можна пропустити цієї осені