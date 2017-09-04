Саакашвілі каже, що приїхав до Копенгагена з українським паспортом

Позбавлений громадянства України екс-глава Одеської обладміністрації Міхеїл Саакашвілі переконує, що подорожує з українським паспортом.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Копенгаген, куди я прибув з моїм українським паспортом на зустрічі з лідерами Європейської народної партії та європарламентаріями", - написав він.

Саакашвілі додав, що мав "змістовну бесіду" з головою найбільшого європейського політичного об'єднання Джозефом Доулом та генеральним секретарем Антоніо Салафранкою, а також дав багато інтерв'ю.

Фото з facebook саакашвілі

"А на вулицях, як завжди, підходять українці, які, на відміну від Порошенка, вважають мене співвітчизником", - додав Саакашвілі.

Як відомо, президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства України. Адміністрація президента це підтвердила 27 липня.

Сам політик у цей час був у Сполучених Штатах Америки.

Саакашвілі заявив, що його позбавили громадянства України на підставі анкети, під якою стоїть не його підпис.

Політик грузинського походження пояснив, що в Україні підписується кирилицею, і показав свій підпис.

Саакашвілі планував повернутися до України й відстояти громадянство у суді.

Водночас, джерела в керівництві Генеральної прокуратури України заявили, що якщо Саакашвілі опиниться на території України і Грузія надішле новий, третій, запит про екстрадицію, – його видадуть.

11 серпня Саакашвілі приїхав до Угорщини, перед тим він відвідав Вільнюс, а ще раніше, 4 серпня, скориставшись, за його словами, біометричним закордонним паспортом України, прилетів до Польщі.

Саакашвілі заявив, що 10 вересня прибуде з Польщі на кордон України і через пункт пропуску "Краковець" (Львівська область) спробує в’їхати в Україну.

Водночас, в українській Держприкордонслужбі заявляли, що при спробі перетнути український кордон прикордонники вилучать у Саакашвілі паспорт громадянина України і не впустять його до країни.

Як відомо, після відставки з посади голови Одеської ОДА Саакашвілі почав розбудовувати в Україні свою партію, 21 липня цього року Міністерство юстиції зареєструвало її оновлену назву – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".