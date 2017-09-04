СБУ затримала бойовика, який хотів виїхати з ОРЛО у приватних справах

Служба безпеки затримали бойовика ОРЛО, який перебував у розшуку, коли він хотів виїхати на контрольовану частину країни у приватних справах.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

За даними правоохоронців, мешканець тимчасово окупованого Лутугинського району приєднався до бойовиків у 2014 році.

"Протягом двох років він зі зброєю охороняв склад боєприпасів у Стаханові, брав участь у "козачому" бандформуванні Козицина, забезпечував контрольно-пропускний режим об’єкта сепаратистів на виїзді з Луганська, працював водієм у військовій частині", - йдеться у повідомленні.

Служба безпеки оголосила чоловіка у розшук у лютому 2016 року.

"Співробітниками спецслужби затримали бойовика поблизу лінії розмежування біля Станиці Луганської при спробі виїхати на контрольовану українською владою територію у приватних справах", - зазначає прес-служба.

У цій справі відкрили кримінальне провадження за ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу.

Суд обрав чоловікові як запобіжний захід тримання під вартою.

Олег Твердь, УП