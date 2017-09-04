Суд відмовився знімати арешт з майна Добкіна

Київський апеляційний суд залишив в силі арешт майна нардепа від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду.

За даними прес-служби, 4 вересня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційну скаргу, подану адвокатом Добкіна стосовно накладеного арешту на рухоме та нерухоме майно нардепа.

Повідомляється, що колегія суддів постановила залишити без змін ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 липня 2017 року та залишити без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, подану в інтересах Добкіна.

Як відомо, 29 червня Генпрокурор Юрій Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Добкіна.

Його підозрюють в умисній змові з групою осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок Харкова нормативною вартістю понад 220 мільйонів гривень.

13 липня парламент дав згоду на притягнення до відповідальності Михайла Добкіна.

Згодом Печерський райсуд Києва заарештував самого Добкіна і встановив заставу в розмірі 50 млн гривень. А також заарештував 2 автомобіля, 2 будинки, земельну ділянку і винний погреб на 200 квадратів.

Українська правда