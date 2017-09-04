Заборони на в’їзд Саакашвілі в Україну немає – адвокат

СБУ, Національна поліція, Міністерство юстиції та Державна прикордонна служба України підтвердили відсутність заборони на в'їзд Міхеїла Саакашвілі в Україну.

Про це йдеться в офіційних відповідях від зазначених відомств, які отримав адвокат Саакашвілі Павло Богомазов, повідомляє партія "Рух нових сил" на сторінці у Facebook.

"Отже, немає жодних законних підстав для перешкоджання перетину українського кордону Міхеїла Саакашвілі 10 вересня в пункті пропуску "Краковець"", – йдеться в повідомленні.

У Нацполіції зазначили, що інформація щодо Міхеїла Саакашвілі на автоматизованому обліку Нацполіції відсутня.

Держприкордонна служба наголосила, що не виконує доручень уповноважених державних органів щодо заборони в’їзду в Україну громадянину Міхеїлу Саакашвілі.

Крім того, Міністерство юстиції повідомило, що запит на видачу Міхеїла Саакашвілі або вироки від компетентних органів Грузії до Мінюсту не надходили.

"Будь-які спроби правоохоронних органів не впустити Міхеїла Саакашвілі на територію України вважатимуться злочинними та такими, які порушують законодавство України", – підсумували в партії Саакашвілі.

Як відомо, 26 липня президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства України.

Сам політик у цей час був у Сполучених Штатах Америки.

Формальною підставою для припинення громадянства стало нібито приховування ним у 2015 році інформації про кримінальні справи проти нього у Грузії.

У президентській адміністрації зазначили, що підстави для втрати громадянства України перелічені у ст.19 закону України "Про громадянство України".

Саакашвілі заявив, що його позбавили громадянства України на підставі анкети, під якою стоїть не його підпис.

Колишній глава Одеської обласної держадміністрації заявив, що повернеться в Україну 10 вересня.

Однак українські прикордонники раніше заявили, що не збираються його впускати до країни, оскільки український паспорт Саакашвілі вже недійсний.

4 вересня Саакашвілі заявив, що подорожує з українським паспортом.

Українська правда