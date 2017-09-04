Луценко: Замовник вбивства Вороненкова перебуває в Росії

Замовник вбивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова перебуває на території Росії.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу у понеділок.

"Можу зараз коротко сказати одне: замовник знаходиться на території Російської федерації. Він має причетність до злочинних кіл Російської федерації, а також має жваві контакти із спецслужбами Російської федерації", - сказав Луценко.

Генпрокурор зазначив, що виконавцями, в основному, були громадяни України.

"Більшість з них ідентифіковані. І ті, на кого є відповідні докази, затримані", - додав він.

Також Луценко розповів, що слідство ще близько двох місяців тому отримало "всю необхідну інформацію", щоб зрозуміти, хто є замовником та виконавцями у цій справі.

"Наразі, крім одної дуже важливої особи, всі інші встановлені і затримані. Декілька місяців ми шукаємо цю одну особу", - наголосив він.

Окрім того, Луценко сказав, що найближчим часом Гернпрокуратура надасть розгорнуту інформацію щодо розслідування вбивства.

Як відомо, 23 березня 2017 року біля готелю "Прем’єр" у центрі Києва розстріляли екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, який отримав українське громадянство.

Поранений охоронець підстрелив нападника. Убивцею виявився екс-боєць батальйону "Донбас" Павло Паршов – він помер у лікарні.

16 червня у Павлограді затримали активіста Ярослава Тарасенка, який був знайомий із Паршовим і якого підозрюють у співучасті в резонансному вбивстві (ч. 2 ст. 115 ККУ). Слідчі вважають, що Тарасенко привіз кілера під готель.

Вороненков був свідком у справі про зраду екс-президента України Віктора Януковича.

Слідство вважає пріоритетною версію втручання Російської Федерації.

Олег Твердь, УП